Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей. Об этом он написал в своей колонке для газеты The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По мнению сооснователя соцсети, нынешний Facebook уже не тот, каким они его создали с Марком Цукербергом во время их совместного проживания в общежитии в Гарварде.

"Тот Facebook, который существует сейчас, я считаю, слишком большой. И он слишком могущественный. И самое главное, его генеральный директор Марк Цукерберг не несет ответственности", - написал Хьюз.

Он добавил, что по-прежнему считает Цукерберга своим другом, отметив, что мнения друзей могут расходиться.