https://news.day.az/world/1118437.html Катастрофа на заводе в Турции: разлилось восемьдесят тонн жидкой стали, есть раненые
Катастрофа на заводе в Турции: разлилось восемьдесят тонн жидкой стали, есть раненые
Восемьдесят тонн жидкой стали разлилось на сталелитейном заводе на западе Турции, в результате 11 человек пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Cumhuriyet.
По данным газеты, инцидент произошел на сталелитейном заводе Habaş в районе Алиага провинции Измир. В производственной зоне пролилось около 80 тонн жидкой стали.
Из 11 пострадавших рабочих четверо находятся в тяжелом состоянии, они были доставлены в местные больницы. Семеро пострадавших получили медицинскую помощь на месте.
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