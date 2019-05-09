Восемьдесят тонн жидкой стали разлилось на сталелитейном заводе на западе Турции, в результате 11 человек пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Cumhuriyet.

По данным газеты, инцидент произошел на сталелитейном заводе Habaş в районе Алиага провинции Измир. В производственной зоне пролилось около 80 тонн жидкой стали.

Из 11 пострадавших рабочих четверо находятся в тяжелом состоянии, они были доставлены в местные больницы. Семеро пострадавших получили медицинскую помощь на месте.