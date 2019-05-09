https://news.day.az/world/1118444.html Акция протеста в Париже: 30 тысяч человек вышли на улицы
Акция протеста в Париже: 30 тысяч человек вышли на улицы
По меньшей мере 30 тыс. человек принимают участие в манифестации, организованной французскими профсоюзами в Париже.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, акция протеста проводится в связи с намерением правительства провести реформу государственной службы, в рамках которой предлагается перевести на контрактную основу часть рабочих мест. Однако профсоюзы опасаются, что в итоге это приведет к сокращению госслужащих, ухудшению условий труда и качества услуг.
Столкновений с полицией и нарушений в настоящий момент на улицах Парижа не отмечается.
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