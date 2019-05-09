В Прибайкальском национальном парке, который вместе с озером Байкал входит в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, тушат сильный лесной пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, менее чем за сутки его площадь увеличилась с 7 гектаров до 1,1 тысячи.

В тушении огня задействованы 67 человек и 16 единиц техники, будет также применяться авиация. Тушение осложняется тем, что в зоне пожара сложный рельеф, а скорость ветра достигает 20 метров в секунду.

Национальный парк находится на побережье озера Байкал в Иркутской области. Его площадь - более 417 тысяч гектаров. На территории национального парка (кроме его заповедной зоны) проживает около 15 тысяч человек, летом его посещают сотни тысяч туристов.

Площадь природных пожаров в Иркутской области 9 мая превысила 17 тысяч гектаров. В четырех районах был введен режим чрезвычайной ситуации, проводилась эвакуация населения, но сейчас угрозы жилым домам нет.