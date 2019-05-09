Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Отменены полеты в Тюмень, Самару, Ростов-на-Дону, Оренбург, Астрахань, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Ульяновск и Уфу. Кроме того, отменен международный рейс в Таллин.

Ранее "Аэрофлот" отменил или задержал 12 рейсов с использованием самолета SSJ 100 по внутренним и международным рейсам.

Напомним, катастрофа с Sukhoi Superjet 100 произошла в воскресенье вечером. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" летел из Москвы в Мурманск. Спустя десять минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт. При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь охватил всю хвостовую часть. Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.