Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб после ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли" - сказал источник.

Источник "Ленты.ру" в правоохранительных органах сообщил, что 59-летнего журналиста доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.