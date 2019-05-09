Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в бетонное ограждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в своем Telegram-канале сообщил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на данные ГИБДД.

По его информации, бригада скорой помощи "констатировала клиническую смерть мотоциклиста".

"Мои соболезнования семье Сережи Доренко, детям, друзьям", - добавил Венедиктов.

Сергей Доренко умер в Москве в четверг, 9 мая. Как рассказал "Ленте.ру" источник в правоохранительных органах, 59-летнего журналиста доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где он скончался. Смерть главного редактора также подтвердила радиостанция "Говорит Москва".

Доренко стал главным редактором "Говорит Москва" в 2014 году, до этого он возглавлял радиостанцию "Русская служба новостей".

С 1996 по 2000 он работал на телеканале ОРТ, сотрудничество с которым было прекращено после репортажа про гибель в Баренцевом море подводной лодки "Курск".