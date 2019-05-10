Почти 110 тысяч работников государственного сектора приняли участие в манифестации по всей Франции, 18 тысяч из них - в Париже, сообщает портал France Info со ссылкой на министерство внутренних дел страны.



Манифестация работников госсектора проходила в четверг во Франции, участники акции выступают против законопроекта о реформе госслужбы.

По данным министерства, на манифестацию в четверг вышли 108,9 тысячи госслужащих. По данным профсоюза CGT в акции участвовали 250 тысяч человек.



Акции проводились по призыву девяти французских профсоюзов: CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires, UNSA, FA-FP, CFE-CGC, CFTC. Поводом для недовольства стал законопроект о реформе государственной службы, предполагающий изменение статуса госслужащих.

Проект документа будет рассмотрен депутатами Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции в первом чтении в следующий понедельник, 13 мая. По заявлениям французских властей, цель законопроекта - сделать государственную службу "более привлекательной и быстро реагирующей", что соответствует ожиданиям французов. Этот проект закона вписывается в объявленный властями Франции план по сокращению 120 тысяч госслужащих к 2022 году.



Профсоюзы выступают против предложенного проекта закона, отмечая, что эта реформа ухудшит качество государственной службы. "Проект закона не отвечает текущим потребностям, высказанным французами в течение нескольких месяцев, которые хотят, чтобы государственная служба была более доступной, более человечной на всех территориях. Эти реформы обусловлены не стремлением улучшить государственную службу, а принципами сокращения бюджета. Обещания модернизации могут в реальности привести к ухудшению госуслуг", - говорится в пресс-релизе профсоюзов.