В Турции в Мраморном море зафиксированы два землетрясения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Первое землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 18.56 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 15,4 километра.

Второе землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 19.05. Очаг залегал на глубине 12,6 километра.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.