По меньшей мере восемь человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва смертника в Багдаде, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в полиции.



Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным правоохранителей, смертник подорвал себя на рынке "Джамиля" в районе Мадинат ас-Садр.

В районе Мадинат ас-Садр проживают мусульмане-шииты. Свое название он получил в честь отца популярного в Ираке богослова и политика Муктады ас-Садра - аятоллы Мохаммеда Садика ас-Садра.



Он был известен в 1990-е годы как противник Саддама Хусейна и был впоследствии убит. До свержения Хусейна в 2003 году район носил имя Мадинат Саддам.