https://news.day.az/world/1118470.html Смертник подорвал себя на рынке в Багдаде, много погибших и раненых
По меньшей мере восемь человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва смертника в Багдаде, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в полиции.
В районе Мадинат ас-Садр проживают мусульмане-шииты. Свое название он получил в честь отца популярного в Ираке богослова и политика Муктады ас-Садра - аятоллы Мохаммеда Садика ас-Садра.
Смертник подорвал себя на рынке в Багдаде, много погибших и раненых
По меньшей мере восемь человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва смертника в Багдаде, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным правоохранителей, смертник подорвал себя на рынке "Джамиля" в районе Мадинат ас-Садр.
В районе Мадинат ас-Садр проживают мусульмане-шииты. Свое название он получил в честь отца популярного в Ираке богослова и политика Муктады ас-Садра - аятоллы Мохаммеда Садика ас-Садра.
Он был известен в 1990-е годы как противник Саддама Хусейна и был впоследствии убит. До свержения Хусейна в 2003 году район носил имя Мадинат Саддам.
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