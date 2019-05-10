https://news.day.az/world/1118474.html Эрдоган выступил с жестким заявлением
Эрдоган выступил с жестким заявлением
Никакие санкции и связанные с ними угрозы не остановят Турцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии вручения премии Ankara'nın Enleri.
"Пока мы уверены в себе, нас не остановят никакие санкции и связанные с ними угрозы, никакие дополнительные пошлины, никакие явные и скрытые эмбарго", - отметил турецкий лидер.
Эрдоган также подчеркнул, что те, кто видит, что Турцию невозможно остановить иным путем, посягаются на надежды, дух и желание страны достичь своей цели.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре