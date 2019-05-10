Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в ночь на пятницу на территории Алма-Атинской области Казахстана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

По данным ведомства, подземные толчки зафиксированы в 01.15 пятницы по местному времени в 356 километрах к северо-востоку от Алма-Аты.

"Энергетический класс - 11,0. Магнитуда MPV 5,2, глубина 10 километров", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости подземных толчков по шкале МSК-64 нет.