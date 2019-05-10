Пожар на историческом рынке в Тебризе - ВИДЕО
На историческом крытом рынке Тебриза, попавшем в список ЮНЕСКО, произошел пожар.
Как сообщает Axar.az со ссылкой на "İRNA", пожар начался около 3 часов ночи и длился несколько часов.
Некоторые из пострадавших в результате пожара были госпитализированы.
Пожар был ликвидирован.
В результате пожара сгорело 100 магазинов.
Управление по чрезвычайным ситуациям иранской провинции Восточный Азербайджан сообщает, что пожар произошел в исторической части рынка под названием "Две двери".
Причины инцидента выясняются.
Управление по чрезвычайным ситуациям иранской провинции Восточный Азербайджан заявило, что информация о нанесенном уроне будет обнародована.
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