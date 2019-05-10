На историческом крытом рынке Тебриза, попавшем в список ЮНЕСКО, произошел пожар.

Как сообщает Axar.az со ссылкой на "İRNA", пожар начался около 3 часов ночи и длился несколько часов.

Некоторые из пострадавших в результате пожара были госпитализированы.

Пожар был ликвидирован.

В результате пожара сгорело 100 магазинов.

Управление по чрезвычайным ситуациям иранской провинции Восточный Азербайджан сообщает, что пожар произошел в исторической части рынка под названием "Две двери".

Причины инцидента выясняются.

Управление по чрезвычайным ситуациям иранской провинции Восточный Азербайджан заявило, что информация о нанесенном уроне будет обнародована.

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