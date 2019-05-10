Вскрытие показало, что причиной смерти российского журналиста Сергея Доренко стала гемотампонада - скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает РБК.

Вскрытие провели в морге при Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко умер вчера, 9 мая, в возрасте 59 лет. Он почувствовал себя плохо во время езды на мотоцикле, в результате чего попал в аварию на Земляном валу в центре Москвы.

Предварительной причиной смерти Доренко врачи назвали острую сердечную недостаточность.

Его похоронят на Троекуровском кладбище. Дата прощания с журналистом пока не известна.

С 2014 года Сергей Доренко был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

Он родился 18 октября в 1959 году в Керчи. В 1982 году окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

Работал ведущим на ВГТРК, ОРТ и радио "Эхо Москвы".

С 2008 по 2013 год Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Русская служба новостей".