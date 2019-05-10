Вооруженный инцидент на турецко-иранской границе, есть погибший
В результате перестрелки на границе Турции и Ирана погиб турецкий военнослужащий. Как передает Day.Az, об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно данным СМИ инцидент произошел в турецкой провинции Игдыр.
Сообщается, что турецкий военнослужащий погиб в результате нападения террористов РПК на воинскую часть.
В результате перестрелки также получил ранение один военнослужащий. После инцидента ВС Турции приступили к локальным операциям против имеющихся в провинции боевиков РПК.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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