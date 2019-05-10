В результате перестрелки на границе Турции и Ирана погиб турецкий военнослужащий. Как передает Day.Az, об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ инцидент произошел в турецкой провинции Игдыр.

Сообщается, что турецкий военнослужащий погиб в результате нападения террористов РПК на воинскую часть.

В результате перестрелки также получил ранение один военнослужащий. После инцидента ВС Турции приступили к локальным операциям против имеющихся в провинции боевиков РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.