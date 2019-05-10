Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Пенсильвании, городе Морисвилл открыл завод чачи David's Distillery под названием "Чача Лазики", сообщает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.



На своей странице Facebook Михаил Саакашвили опубликовал видео открытия завода со статусом: "Еле дали открыть завод. У меня была ломка открыть что-нибудь!".



Хозяин завода Давид Цкипуришвили говорит, что в то же время это будет местом сбора грузинского землячества.



Грузинская чача для американского рынка будет изготовляться из калифорнийского винограда. Завод сможет производить несколько тонн водки чача в день.



На открытие завода пришли живущие в Америке грузины.



В своем выступлении перед ними Саакашвили назвал Грузию "кулинарной сверхдержавой".