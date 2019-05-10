В пригородном районе Лондона - Илфорд (Великобритания) произошла стрельба в мечети, из-за этого полиция оцепила и заблокировала здание. Об этом сообщает издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

"Сотрудники полиции находятся на месте, где были сделаны выстрелы на улице Хай-роуд в мечети "Семь королей". Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится в течение ночи", - заявили в полиции Лондона.

Во время стрельбы в мечети собрались верующие для вечерней молитвы. Огонь открыл неизвестный мужчина из пистолета.

Сейчас правоохранители разыскивают стрелка. Отмечается, пока полиция не рассматривает этот инцидент как теракт.

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