Торговые переговоры США с Китаем проходят в благоприятном ключе, однако Вашингтон не должен торопиться заключать соответствующее соглашение в данной сфере с Пекином. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее в силу вступило решение американской администрации о поднятии пошлин с 10% до 25% на китайские товары на сумму около $200 млрд.

"Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятном ключе, торопиться [заключать соглашение] совершенно не нужно, поскольку Китай платит сейчас Соединенным Штатам пошлины в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд", - написал глава Белого дома в Twitter.

По словам Трампа, эти суммы поступают напрямую в Минфин США, и Вашингтон намерен закупать на них сельскохозяйственную продукцию у американских фермеров, а затем направлять ее "в качестве гуманитарной помощи в бедные и голодающие страны". Кроме того, как подчеркнул президент, вскоре США могут ввести дополнительные пошлины в размере 25% на китайскую продукцию на сумму $325 млрд. "Тем временем мы продолжим переговоры с Китаем в надежде на то, что они [власти КНР] не попытаются снова изменить [условия] сделки", - добавил американский лидер.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил, что 10 мая увеличенные пошлины вступят в силу.