В Японии автобус с туристами упал с 10-метровой высоты в горном районе префектуры Гумма в центре острова Хонсю, сообщает телеканал NHK.

В результате ДТП пострадали 14 человек, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Всего в автобусе находилось 19 пожилых людей, которые собирались в турпоход по горам. По предварительным данным, водитель вышел из автобуса и, вероятно, не поставил его на ручник.

После этого автобус съехал с площадки в пропасть. Водитель был арестован, ведется расследование, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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