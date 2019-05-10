https://news.day.az/world/1118687.html Американский город ушел под воду - ВИДЕО
Американский город ушел под воду - ВИДЕО
Город Хьюстон в штате Техас затопило после проливных дождей, сообщает News Breaking.
На кадрах видно, как автомобили наполовину оказались в воде, а на улице идет сильный дождь.
В городе продолжает бушевать гроза, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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