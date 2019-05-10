Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующие изменения внесены в закон о твердых отходах города. Согласно нововведениям, с указанного срока будет полностью запрещена продажа, распространение и использование пластиковых пакетов. Помимо этого, с января 2021 года в мегаполисе запрещается использование пластиковых трубочек для питья и пластиковых оберток, а также одноразовых пластиковых вилок, ложек и тарелок.

Под запрет подпадают также шарики из пластика, одноразовые контейнеры для перевозки еды и женские тампоны с пластиковыми составляющими.

Мексика уже давно начала борьбу с излишним использованием пластика в повседневной жизни. В частности, в стране пользуются большой популярностью одноразовые мусорные пакеты, сделанные из биоразлагаемых материалов, а также "пластиковая" посуда, произведенная из материала, получаемого из косточки авокадо.