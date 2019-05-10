Сегодня на биржу выходит агрегатор такси и других услуг - Uber. Компания намерена разместить 180 млн акций по $45 за штуку, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



При такой стоимости ценных бумаг объем привлеченных средств составит $8 млрд, а весь бизнес будет оценен более чем в $82 млрд. Однако это достаточно консервативный прогноз, ведь ранее выход на IPO предполагался по цене $50 за акцию.



Снизить стартовую цену компанию заставила волатильность рынков, вызванная торговыми переговорами США и Китая, а также недавний опыт ближайшего конкурента, такси сервиса Lyft, курс акций которого неумолимо снижается с момента IPO в марте этого года.



