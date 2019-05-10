https://news.day.az/world/1118730.html Опубликовано полное видео падения самолета в Шереметьево - ВИДЕО
Опубликовано полное видео падения самолета в Шереметьево - ВИДЕО
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
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