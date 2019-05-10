Франция осудила новые запуски баллистических ракет со стороны КНДР, призвала выполнять резолюции Совета Безопасности ООН и возобновить диалог с США по вопросу денуклеаризации, говорится в заявлении представителя французского МИД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Северная Корея 9 мая произвела новые запуски баллистических ракет после запусков 4 мая. Франция осуждает эти запуски, которые подрывают региональную и международную безопасность и стабильность. Она призывает Северную Корею выполнять резолюции Совета Безопасности, призывающие воздержаться от любых провокаций, ракетных запусков с использованием баллистических технологий, и прекратить всю деятельность, связанную с программой баллистических ракет", - говорится в заявлении представителя французского МИД.

Франция также призывает КНДР как можно скорее возобновить диалог с США по денуклеаризации и взять на себя обязательство произвести процесс полной, поддающейся проверке и необратимой ликвидации своих программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет.