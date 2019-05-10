Управление по защите персональных данных Турции (KVKK) заявило в пятницу, что оштрафовало Facebook на 1,65 миллиона турецких лир (около 270 тысяч долларов) из-за того, что в общий доступ попали конфиденциальные фотографии пользователей, сообщает Day.Az со ссылкой РИА Новости. "С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.

KVKK отметил, что им было отправлено предупреждение представителям Facebook. "Однако ответа от них не последовало, в результате чего было начато расследование по факту этих нарушений. Решением ведомства от 11 апреля было соцсеть оштрафована на 1 миллион турецких лир за непринятие мер, а также на 550 тысяч лир за отсутствие информирования о нарушениях со стороны Facebook", - сообщил регулятор.

По данным KVKK, от этого нарушения могли пострадать около 300 тысяч пользователей в Турции.