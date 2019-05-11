Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект о восстановлении собора Нотр-Дам-де-Пари, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, законопроект подразумевает введение налоговых поблажек для людей, которые пожертвуют деньги на реставрацию собора Парижской Богоматери.

Как отмечается, документ поддержали 32 из 47 депутатов.

При этом законопроект содержит ряд норм, которые устанавливают рамки для сбора пожертвований на восстановление собора.