Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе островов Кюсю и Сикоку на юго-востоке Японии, сообщило Главное метеорологическое управление страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эпицентр землетрясения находился в море между островами Кюсю и Сикоку. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Максимальную силу толчков в 4 балла по семибалльной японской шкале ощутили жители префектуры Эхимэ на Сикоку. Всего же толчки ощущались в 14 префектурах.

Угрозы цунами нет. Информации о разрушениях и жертвах нет.