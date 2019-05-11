Американский сценарист, лауреат двух премий "Оскар" Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу издание Deadline.

По его данным, сценарист умер в Сиэтле по естественным причинам. В Лос-Анджелесе состоится поминальная служба, однако дата пока не разглашается.

Сарджент родился в 1927 году в Филадельфии, штат Пенсильвания. Он написал сценарии к фильмам "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток" (1972), "Белый дворец" (1990), "Чужие деньги" (1991), "Богус" (1996), "Где угодно, только не здесь" (1999), "Неверная" (2002), а также ко второй и третьей части фильма "Человек-паук" (2004, 2007) режиссера Сэма Рэйми и "Новый Человек-паук" (2012).

В 1978 и 1981 году был удостоен премии "Оскар" за лучший адаптированный сценарий к фильмам "Джулия" (1977) и "Обыкновенные люди" (1980), а также номинирован за сценарий к фильму "Бумажная луна" (1973). Является обладателем премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) (1979) и "Сатурн" (2005).