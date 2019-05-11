Тонны нефтепродуктов вытекли в воду после столкновения в Хьюстонском судоходном канале (штат Техас на юге США) нефтяного танкера и буксира, транспортировавшего две баржи с нефтепродуктами. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CBS News.

Сообщается, что в результате столкновения одна из барж опрокинулась, а вторая была повреждена, при этом каждая из барж перевозила около 25 тысяч тонн нефтепродуктов. Точной информации о масштабах разлива пока не сообщается. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

В операциях по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют сотрудники профильной службы, на место прибыло пожарное судно порта Хьюстон. Также задействованы сотрудники спасательных служб, ведется мониторинг качества воздуха.