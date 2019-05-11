https://news.day.az/world/1118815.html Цистерна с газом взорвалась в Чечне - ВИДЕО
Цистерна с газом взорвалась в Чечне - ВИДЕО
В Сети появилось видео с места взрыва цистерны с газом на заправке в Чечне, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что взрыв произошел на окраине села Ножай-Юрт. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Уточняется, что жилые дома располагаются в 400-500 метрах от заправки.
К 01:15 пламя удалось сбить, в 01:25 пожар локализовали.
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