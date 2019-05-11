В Сети появилось видео с места взрыва цистерны с газом на заправке в Чечне, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что взрыв произошел на окраине села Ножай-Юрт. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Уточняется, что жилые дома располагаются в 400-500 метрах от заправки.

К 01:15 пламя удалось сбить, в 01:25 пожар локализовали.

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