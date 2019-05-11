В Пакистане родился ребенок, страдающий энцефалоцеле, или мозговой грыжей. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Восьмимесячный Дэима Мангрио (Daeima Manghrio) появился на свет с небольшой опухолью на носу, однако со временем нарост увеличился. Врачи диагностировали у младенца энцефалоцеле - врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки.

"Мальчик нуждается в лечении, но сейчас мы ждем результаты анализов и МРТ, - говорит главврач неврологического отделения Раза Харун (Raza Haroon). - Он еще совсем маленький. Мы допустим его до операции, только если анализы будут хорошими".

Родители Дэима Джайрам и Лаксми (Jayram and Laxmi Manghrio) признались, что потратили все сбережения на докторов. Супруги даже пожертвовали деньгами, отложенными на свадьбу старшей дочери. "Нарост причиняет ребенку боль и мешает ему видеть", - объяснил 38-летний отец Джайрам.

На данный момент Дэима проходит обследование. Медики разработали юному пациенту план питания, чтобы улучшить состояние его здоровья.