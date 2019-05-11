Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, пивовары продавали пиво под названием Guns 'N' Ros.

Как отмечается, представители группы считают, что владельцы пивоварни "вводили в замешательство покупателей продукции".

При этом Guns N' Roses требует от Oskar Blues компенсации и немедленного прекращения распространения продукции.