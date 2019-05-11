В центре Сингапура в деловом районе недалеко от паромного терминала Танджонг Пагар прошел гигантский торнадо. Очевидцы сняли на видео высокую утонченную воронку смерча, которая медленно проплывала мимо лодок и баржей буквально в десятке метров, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как сообщает Сhannelnewsasia.com, на самом деле это был не торнадо, а похожее на него природное явление, возникающее в этом районе во время дождей, когда энергия вихря поднимает потоками воду к облакам.

Грейс, жительница квартала Шентон, рассказала о замеченном утром странном "водостоке".

"Сначала водосток был очень слабым, и он продолжал исчезать и снова появляться. Но он приблизился, а затем стал больше. Поэтому нам удалось сделать хороший снимок, когда небо было очень чистым", - сказала она.

Когда воронка достигла побережья, она ослабла и через несколько минут исчезла, добавила она. Все это продолжалось от 15 до 20 минут, сказала Грейс, добавив, что после исчезновения "водостока" начался сильный дождь.

Дэвид Джонсон и его жена Тери Колдуэлл увидели струю воды на поверхности Сингапурского пролива из окон своего дома. В то время на небе были темные облака, но не было сильного ветра или дождя, сказал Джонсон.

"Это длилось не очень долго, может быть, 10 минут", - сказал он.

В Национальном агентстве по окружающей среде сообщали, что ежегодно сообщается о трех случаях таких явлений в Сингапуре. Это связано с интенсивными грозами над морем.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.