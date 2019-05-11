Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

Сбой в электросистеме подъемника привел к остановке подачи электричества, в результате чего он остановился. В тот момент в кабинках находились 160 человек, которые оказались "подвешенными" на подъемнике.

По данным компании-владельца, всех удалось спасти, пострадавших нет.