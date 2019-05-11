https://news.day.az/world/1118856.html Небесный кнут: 11-кратный удар молнии по одному месту попал на камеры - ВИДЕО
Небесный кнут: 11-кратный удар молнии по одному месту попал на камеры - ВИДЕО
Необычное явление удалось снять случайному очевидцу на камеру видеорегистратора: во время дождя молния 11 раз ударила в одно и то же место. Кадры были опубликованы в социальной сети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
При этом, согласно подписи к публикации, грозовое облако перемещалось от округа Форт-Бенд до округа Уортон в Техасе.
В ролике видно, как темное дождевое небо буквально разрезается десятками молний. Однако в какой-то момент одна из них многократно ударяет в одно и то же место.
В настоящее время неизвестно, что стало точкой удара.
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