Американские военные в ночь на 9 мая провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщили в Facebook представители военной базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Предыдущий запуск такой же ракеты состоялся 1 мая. В ходе испытательного полета cнаряд пролетел примерно 6,7 тысячи километров в направлении Тихого океана.

Minuteman III стоят на вооружении с 1970 года и являются единственной МБР наземного базирования на вооружении США.

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