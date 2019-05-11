Неизвестные застрелили в столице Афганистана парламентского советника Мину Мангал. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Khaama Press.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими сказал, что неизвестные застрелили Мангал - советника парламентской комиссии по вопросам культуры - около 7.20 в восьмом полицейском округе Кабула. Он добавил, что начато расследование обстоятельств этого инцидента.

Как сообщает телеканал Tolo News, в прошлом Мангал работала журналистом.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за инцидент.