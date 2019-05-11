С 13 по 15 мая в Лиссабоне впервые пройдет Всемирный саммит по вопросам семьи. Об этом объявила Комиссия по вопросам равенства в труде и занятости (CITE), сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Эта инициатива, выдвинутая Всемирной организацией семьи (WFO), Учебным и научно-исследовательским институтом ООН (ЮНИТАР) и CITE, будет сосредоточена на "расширении прав и возможностей семей, обеспечении интеграции и равенство".

Конференция будет проходить под девизом "Ни одна семья не остается позади: семьи и местные органы власти работают вместе, чтобы обеспечить инклюзивное и справедливое качественное образование и продвигать возможности обучения на протяжении всей жизни для всех".

Встреча, которая состоится в Лиссабоне, уже рассчитывает на присутствие 34 стран, которые будут представлены университетами, организациями гражданского общества, международными организациями и политической властью.

В 2004 году бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предложил отметить 10-ю годовщину Международного года семей, что послужило основанием для первого Всемирного саммита по вопросам семьи, состоявшегося в Китае. С тех пор эта встреча проводится ежегодно в разных частях земного шара.