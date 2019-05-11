В провинции Керманшах на западе Ирана произошло землетрясение силой 5,1 балла.

Об этом сказал председатель Организации скорой медицинской помощи Ирана Пирхусейн Куливенд, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, для оценки последствий землетрясения в регионы командированы группы. Потерь нет.

Еще одно землетрясение произошло в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Сила землетрясения составила 4,2 балла.

Информации о пострадавших во время землетрясения нет.