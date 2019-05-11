Семь подростков погибли в результате разрыва мины, заложенной у обочины дороги в провинции Газни на юге страны. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление пресс-секретаря губернатора Арефа Нури, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "взрывное устройство было установлено боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) у одной из главных автотрасс провинции с целью нанесения потерь в рядах афганских сил безопасности". Однако, добавил Нури, "жертвами взрыва стали семеро детей в возрасте от семи до девяти лет, четверо из них из одной семьи". В результате инцидента еще два подростка получили ранения. Пострадавшие доставлены в местный госпиталь.