Лондонский мэр Садик Хан рассказал об угрозах, поступающих в его адрес.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cогласно имеющейся информации, в социальных сетях в его адрес было высказано 237 угроз. Из-за них градоначальнику пришлось обеспечить круглосуточную охрану.

"Это неправильно, что мне требуется защита полиции вследствие того, что я являюсь мэром Лондона и мусульманином одновременно", - сказал Хан.