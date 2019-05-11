https://news.day.az/world/1118970.html Мэр Лондона пожаловался на сотни угроз в свой адрес
Мэр Лондона пожаловался на сотни угроз в свой адрес
Лондонский мэр Садик Хан рассказал об угрозах, поступающих в его адрес.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cогласно имеющейся информации, в социальных сетях в его адрес было высказано 237 угроз. Из-за них градоначальнику пришлось обеспечить круглосуточную охрану.
"Это неправильно, что мне требуется защита полиции вследствие того, что я являюсь мэром Лондона и мусульманином одновременно", - сказал Хан.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре