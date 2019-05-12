https://news.day.az/world/1118975.html Экстренно эвакуирован аэропорт Киева
Экстренно эвакуирован аэропорт Киева
Неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда супермаркетов в украинской столице, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.
Отмечается, что информация о "минировании" поступила на электронную почту Службы безопасности Украины. После получения данного сообщения здания полностью эвакуировали, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
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