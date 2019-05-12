Неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда супермаркетов в украинской столице, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Отмечается, что информация о "минировании" поступила на электронную почту Службы безопасности Украины. После получения данного сообщения здания полностью эвакуировали, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.