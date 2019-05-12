https://news.day.az/world/1118978.html Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В московских аэропортах отменили и задержали 27 рейсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Согласно данным, во Внуково задержаны четыре рейса и отменено два. В аэропорту Домодедово задержано четыре рейса и восемь отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержано девять рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
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