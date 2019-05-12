В московских аэропортах отменили и задержали 27 рейсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Согласно данным, во Внуково задержаны четыре рейса и отменено два. В аэропорту Домодедово задержано четыре рейса и восемь отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержано девять рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.