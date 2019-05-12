Газета Los Angeles Times сообщила кончине 72-летней американской актрисы и бывшей модели Пегги Липтон. Об этом изданию сообщили дочери актрисы - Кидада и Рашида Джонс. Последние годы Пегги Липтон боролась с раком, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Липтон родилась в Нью-Йорке 30 августа 1946 года. С 15 лет она работала моделью, а в 19 лет получила первую роль в ситкоме. За роль в сериале "The Mod Squad" в 1971 году актриса получила премию "Золотой глобус" в номинации "лучшая женская роль в телевизионном драматическом сериале".

Выйдя замуж за известного американского композитора и продюсера Куинси Джонса, Пегги больше занималась семьей и домом, чем актерской карьерой. Но спустя 26 лет брак распался. Актриса стала чаще появляться в телевизионных сериалах.