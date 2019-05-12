Автобус, следовавший из Армении в Омск, опрокинулся на трассе в Ставрополье, в результате три человека получили травмы. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по краю, передает Trend со ссылкой на ТАСС, передает Day.Az.

По данным ведомства, авария произошла в Советском городском округе в районе населенного пункта Нины утром в воскресенье. "На 257-м км автодороги Минеральные Воды - Кочубей микроавтобус Nissan Elgrand, следовавший из Еревана в Омск, в результате повреждения колеса опрокинулся на правый бок. В микроавтобусе находились восемь человек (взрослые), из них пострадали три человека", - говорится в сообщении, распространенном журналистам.

Пострадавшие направлены на обследование в больницу, по предварительным данным, они получили легкие ушибы мягких тканей, погибших нет. Все пострадавшие являются гражданами Армении.

На месте ДТП работают представители экстренных служб.