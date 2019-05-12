Государственный секретарь США Майк Помео намерен встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ближайшие несколько недель. Передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, он сожалеет, что не смог встретиться с Меркель, а также главой МИД Германии Хайко Маасом раньше, однако встреча запланирована, и должна пройти в ближайшем будущем.

"Мы не объявили точную дату, но, думаю, это намечено теперь на то время, когда будет удобно и ей, и мне", - отметил Помпео.

Он также добавил, что очень желает этого диалога.

Ранее немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил о "разбитой вдребезги" дружбе между Германией и США. Причиной этого стала неожиданная отмена визита Помпео в Берлин.