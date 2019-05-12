Пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании Myanmar National Airlines совершил в воскресенье аварийную посадку в Международном аэропорту Мандалай в Мьянме. Как сообщило агентство AFP, у воздушного судна заклинило переднее шасси, передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Day.Az.

По его данным, во время происшествия никто из 89 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Представитель департамента гражданской авиации Мьянмы сообщил агентству, что пилот неоднократно пытался выпустить переднее шасси, которое заклинило - сначала с помощью компьютерной системы, затем вручную. "Они дважды пытались, делая заход на посадку, и просили проверить диспетчеров, выпустилось ли шасси", - рассказал он. Самолет посадили на задние колеса, после чего он опрокинулся на переднюю часть и остановился.

"Пилот умело приземлился, - подчеркнул он. - Никто не пострадал". Представитель департамента гражданской авиации Мьянмы назвал инцидент "технической ошибкой". Авиакомпания направила в Мандалай инженеров для проверки воздушного судна.

Это второй авиационный инцидент в Мьянме за неделю. 8 мая самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, выполнявший рейс из аэропорта столицы Бангладеш Дакки, совершил посадку в воздушной гавани Янгона в условиях ливня и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии пострадали, по разным данным, от 11 до 19 человек.