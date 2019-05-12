По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Day.Az.

По данным телеканала, два человека начали спорить в одном из кафе этого района, после чего ссора переросла в драку. Затем один из них достал ружье и открыл беспорядочную стрельбу внутри кафе.

Как сообщает телеканал, пострадавшие были доставлены в больницу при медфакультете Сельджукского университета.

Подозреваемые скрылись, их ищет полиция.