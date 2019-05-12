https://news.day.az/world/1119053.html Стрельба в кафе во время драки
Стрельба в кафе во время драки
По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Day.Az.
По данным телеканала, два человека начали спорить в одном из кафе этого района, после чего ссора переросла в драку. Затем один из них достал ружье и открыл беспорядочную стрельбу внутри кафе.
Как сообщает телеканал, пострадавшие были доставлены в больницу при медфакультете Сельджукского университета.
Подозреваемые скрылись, их ищет полиция.
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