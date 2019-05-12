Пхеньян выступил с осуждением в адрес Вашингтона в связи с недавней публикацией Госдепартаментом доклада о нарушениях прав человека в КНДР. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Опубликованное Госдепартаментом информационное сообщение, являющееся лживым и фальшивым измышлением, исходит из нечистоплотной политической цели очернить имидж и достоинство нашей республики", - приводит агентство заявление МИД КНДР.

Как отмечает ЦТАК, подобные действия Вашингтона противоречат совместному заявлению лидеров США и КНДР после саммита в Сингапуре 12 июня 2018 года о стремлении наладить отношения. "Таким образом США обнажили свое скрытое намерение не улучшать корейско-американские отношения, а выждать удобный случай для свержения нашего строя, - подчеркивается в комментарии МИД КНДР. - Недавняя публикация доклада Госдепартамента свидетельствует, что нынешняя американская администрация следует по стопам предыдущих администраций и по-прежнему повторяет враждебную политику против КНДР".