https://news.day.az/world/1119065.html Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов
Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов
В Татарстане с рельсов сошли пять пустых вагонов грузового поезда,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, при начале движения с рельсов сошли задняя колесная пара тепловоза, а также колесные пары у пяти пустых вагонов.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал и не погиб.
"Задержки в движении поездов нет", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Грузии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре